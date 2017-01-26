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Aydınlı Hazır Giyim'e kayyum ataması

Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e, TMSF'nin kayyum ataması yaptığı bildirildi.

26.01.2017 - 11:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Ömer Faruk Kavurmacı'nın, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra TUSKON'un 1 Mart 2014'te yaptığı genel kurulda Başkan Rıza Nur Meral'in, "Kimin inlerine girilecek" şeklindeki beyanını alkışlayanlar arasında yer almıştı.

HANGİ MARKALAR VAR

İlerlemiş yaşı nedeniyle serbest kalan Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da işyerinde beyaz bir zarf üzerine yazılan "Forum İnşaat A.Ş. hisse dağılımının tamamı hizmete aittir" ibareleri bulunmuştu. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor.

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