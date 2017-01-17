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Aydınlık yazarı Vatanım Sensin dizisine dikkat çekti

Aydınlık gazetesi yazarı Yener Güneş, Kanal D'nin Vatanım Sensin dizisiyle FETÖ'yü aklamak için algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

17.01.2017 - 16:54
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Aydınlık yazarı Vatanım Sensin dizisine dikkat çekti

yener güneş

Aydınlık gazetesi yazarı Yener Güneş, Kanal D'de yayınlanan "Vatanım Sensin" için "her ne kadar ‘hayal ürünü’ dense de, dizide adeta tarihsel gerçekleri çarpıtmak üzere kurgulanmış olduğunu gösteren sayısız örnek çıktığına" dikkat çekti.

Dizide,  Yunan askerinin vicdanlı ve centilmen, Türk askerinin hain gösterildiğini, "işgal kuvvetlerinin binlerce insanımızı katletmediğini", "İzmir bunca yıl Osmanlı’nın da ne oldu, neden Yunan yönetimi olmasın" dendiğine dikkat çeken Güneş, Türk insanının bugünü ve yarın olacakları yanlış yorumlamasını ve düşmanın psikolojik savaşına teslim olmalarını istediklerini yazdı.

"FETÖ'CÜLERİ KAHRAMAN İLAN ETMEYİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN OLMASIN"

"FETÖ’cü hainlerin yarın ‘kahraman’ ilan edebilmelerini kolaylaştırmak için bu dizi yapılıyor olmasın?" diye sorgulayan Aydınlık yazarı, devamında şunları söylüyor:

"SENARİSTİ FETÖ PROPAGANDASI YAPMIŞTI"

"Vatanım Sensin’in senaristi, FETÖ’nün ajan okullarının propagandasını yapan ‘Selam’ isimli filmin senaryosunu yazan bir kişi olmasına rağmen, bu gayret niye? Toplumun kafasını karıştıran, tarihi çarpıtan bir diziye Kanal D yönetimi neden alan açıyor?

"ATATÜRKÇÜ DENEN GÖKÇE FIRAT FETÖ'CÜ ÇIKMADI MI?"

İzleyicilere soruyorum, Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından parlatılan, Atatürkçü kisvesi altına saklanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve ‘Atatürkçü’ bildiğiniz nice kişi FETÖ’cü çıkmadı mı?

"ATATÜRKÇÜLER İLE AKP SEÇMENİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYORLAR"

Maskeleri düşünce Atatürk’ün arkasına sığınıyorlar. Batı gazeteleri bile bugünlerde Atatürk’ü öven yazılar yayınlıyor. Batılı devletlerin yöneticileri ‘Atatürkçüler iyi, AKP seçmeni kötü’ propagandaları yapıyor. Amaç, Atatürkçüler ile AKP seçmenini karşı karşıya getirmek, vatan savunmasında birleşen Türk Milleti’ni bölmek!"

YENER GÜNEŞ'İN YAZISINI KAYNAĞINDAN OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aydınlık yazarı Vatanım Sensin dizisine dikkat çekti

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