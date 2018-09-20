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Aydınlılara uzay merakı sardı

Atatürk Kent Meydanı’na kurulan teleskopla uzayı ve bazı gezegenleri seyretmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA | 20.09.2018 - 09:35..
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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında vatandaşlar gökyüzünün muhteşemliğini izledi. Aydın’da ilk defa vatandaşlar Türkiye’nin en büyük 6 teleskopu ile Satürn, Mars, Venüs, Jüpiter ve Jüpiter’in uydusu Titan’ı izledi.

Aydınlılara uzay merakı sardı

5 BİN ZİYARETÇİ

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 kapsamında "Aydın Astronomi ve STEM Bilim Şenliği" etkinlikleri içerisinde Aydın Müzesi ve Kent Meydanında yapılan gökyüzü gözlem şenlikleri, yaklaşık 5 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Aydınlılara uzay merakı sardı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gökyüzündeki büyüleyici görüntüyü ve gezegenleri görmek izlemek isteyen yediden yetmişe yüzlerce kişi, uzun kuyruklar oluştururken kainatın muhteşem güzelliğini görenler şaşınlıklarını gizleyemedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenledikleri ‘Aydın Astronomi ve STEM Bilim Şenliği’nin halktan yoğun ilgi gördüğünü belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aydınlılara uzay merakı sardı



Aydınlılara uzay merakı sardı



Aydınlılara uzay merakı sardı



Aydınlılara uzay merakı sardı

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