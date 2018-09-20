Aydınlılara uzay merakı sardı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında vatandaşlar gökyüzünün muhteşemliğini izledi. Aydın’da ilk defa vatandaşlar Türkiye’nin en büyük 6 teleskopu ile Satürn, Mars, Venüs, Jüpiter ve Jüpiter’in uydusu Titan’ı izledi.

5 BİN ZİYARETÇİ

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 kapsamında "Aydın Astronomi ve STEM Bilim Şenliği" etkinlikleri içerisinde Aydın Müzesi ve Kent Meydanında yapılan gökyüzü gözlem şenlikleri, yaklaşık 5 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gökyüzündeki büyüleyici görüntüyü ve gezegenleri görmek izlemek isteyen yediden yetmişe yüzlerce kişi, uzun kuyruklar oluştururken kainatın muhteşem güzelliğini görenler şaşınlıklarını gizleyemedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenledikleri ‘Aydın Astronomi ve STEM Bilim Şenliği’nin halktan yoğun ilgi gördüğünü belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.