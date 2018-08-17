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Aydınspor 1923 futbolcuları duş için süz havuzuna girdi

Aydınspor futbolcuları tesislerde suların kesik olmasından dolayı duş alamamalarını kent merkezinde süs havuzuna girerek protesto etti.

DHA | 17.08.2018 - 20:56..
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aydınspor 1923'te futbolcular görülmemiş bir protestoya imza attı.

SÜS HAVUZUNA GİRDİLER

İdman sonrası tesislerde suların kesik olması nedeniyle duş alamayan futbolcular, tepki amaçlı Kent Meydanı'ndaki süs havuzuna girdi. Kulüp ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan gerginlik sonucu elektrik ve suların kesilmesiyle zor zamanlar geçiren futbolcuların bu protestosu arbedeye neden oldu.

Suları kesilen futbolcular duşu süs havuzunda aldı VİDEO

Aydınspor 1923 futbolcuları duş için süz havuzuna girdi

POLİS ARAYA GİRDİ

Hüseyin Aksu Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcular bu sabah suların kesik olduğunu görünce yöneticilerle birlikte meydandaki havuzun yolunu tuttu. Teknik heyet ve oyuncuların havuzda duş alacağı bilgisini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililere haber verdi. Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç ve ekibi futbolculara engel olmak isterken kavga çıktı. Arbede sırasında Hakan Genç burnundan yaralanırken, devreye polis girdi. Emniyet mensuplarının çabalarıyla kavga daha da büyümeden engellendi.

Aydınspor 1923 futbolcuları duş için süz havuzuna girdi

"BU TAKIMA HERKES SAHİP ÇIKACAK"

Aydın Kent Meydanı'nda takımın duş almaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Halk da protestoyu büyük bir şaşkınlıkla izledi. Başkan Hüsamettin Ertan, Aydınspor 1923'ün kentin değeri olduğunu belirterek, "Tesislerimizde paramızla bizi abone yapmıyorlar, suyumuzu kesiyorlar. Beni bu meydanda ya idam edecekler ya da bunların yakasını bırakmayacağız. Bu takıma herkes sahip çıkacak. Antrenman sonrası su bulamayınca biz de futbolcuların havuzda duş almasını sağladık" dedi.

Aydınspor 1923 futbolcuları duş için süz havuzuna girdi



Aydınspor 1923 futbolcuları duş için süz havuzuna girdi



Aydınspor 1923 futbolcuları duş için süz havuzuna girdi




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