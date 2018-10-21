taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Aydos Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

İstanbul’un Fethi'nin başladığı yer olarak bilinen Aydos Kalesi’ndeki yenileme çalışmaları devam ediyor.

İHA | 21.10.2018 - 12:31..
  1. Haberler
  2. Projeler
Aydos Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Sultanbeyli ilçesinin sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’un Fethi'nin başladığı yer olarak bilinen Aydos Kalesi’ndeki çalışmalar görüntülendi.

Aydos Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

5 YILDIR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar havadan görüntülenirken İstanbul’un en yüksek tepesi Aydos ormanlarının zirvesinde bulunan kalede 5 yıldır çalışmalar sürüyor.

İstanbul’un fethinin başladığı Aydos Kalesi İZLE

Aydos Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

TURİZME KAZANDIRILACAK

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11 ve 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Aydos Kalesi’ndeki yenileme bittikten sonra kale tekrar turizme kazandırılacak.

Aydos Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

92
Kartal'da skandal asfalt çalışması

Kartal'da skandal asfalt çalışması

233
Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

327
Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

65
Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

124
'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

103
Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM