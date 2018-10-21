Aydos Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Sultanbeyli ilçesinin sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’un Fethi'nin başladığı yer olarak bilinen Aydos Kalesi’ndeki çalışmalar görüntülendi.
5 YILDIR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çalışmalar havadan görüntülenirken İstanbul’un en yüksek tepesi Aydos ormanlarının zirvesinde bulunan kalede 5 yıldır çalışmalar sürüyor.
İstanbul’un fethinin başladığı Aydos Kalesi İZLE
TURİZME KAZANDIRILACAK
Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11 ve 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Aydos Kalesi’ndeki yenileme bittikten sonra kale tekrar turizme kazandırılacak.