Aydos Ormanları'nda yangın

Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.
Ormanın birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti.
YAKLAŞIK 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti.
Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.
Polis, yangınla ilgili soruşturla başlattı.