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Aydos Ormanları'nda yangın

İstanbul Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda çıkan yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

DHA | 06.04.2018 - 15:11..
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Sancaktepe'deki Aydos Ormanları'nda saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.

Ormanın birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti.

Aydos Ormanları'nda yangın

YAKLAŞIK 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti.

Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturla başlattı.

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