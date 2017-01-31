Ayhan Bilgen tutuklandı

Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 (silahlı terör örgütüne üye olma) maddesi kapsamında tutuklanmaları talebi ile hafta sonu mahkemeye sevk edilmiş, Sulh Ceza Mahkemesi her iki milletvekilini adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

TUTUKLANDI

Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün bu karara itirazı sonucunda Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Ayhan Bilgen dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerine kadar gözaltında olan Bilgen de tutuklandı.

AVUKATI: KARAR HUKUKSUZ

Bilgen'in avukatı Selahattin Çoban Reuters'a yaptığı açıklamada, "savcılıkların mahkeme kararlarına itiraz edemeyeceklerini ve kararın hukuksuz olduğunu" söyledi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ DA TUTUKLANMIŞTI

Diğer yandan HDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş da dün akşam tutuklandı.