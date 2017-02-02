taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7453
EURO
4,0338
ALTIN
146,36
PETR
56,5200

Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş Silivri'ye nakledildi

HDP'li Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş, silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanmıştı.

02.02.2017 - 15:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında salı günü tutuklanan HDP Kars Millletvekili ve Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş İstanbul Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

GEÇİCİ OLARAK DİYARBAKIR'DAYDILAR

Havayoluyla İstanbul'a gönderilen Bilgen ve Beştaş geçici olarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Bilgen ve Beştaş'ın tutuklanmasıyla tutuklu HDP milletvekili sayısı 12'ye yükselmişti.

TUTUKLU BULUNAN VEKİLLER VE KALDIKLARI CEZAEVLERİ

-Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, (Edirne F Tipi Cezaevi)

-Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ (Kocaeli F Tipi Cezaevi)

-Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel (Kocaeli F Tipi Cezaevi)

-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan (Silivri Cezaevi)

-Siirt Milletvekili Besime Konca (Kocaeli F Tipi Cezaevi)

-Hakkari Milletvekili Selma Irmak (Silivri Cezaevi)

-Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan (Edirne F Tipi Cezaevi)

-Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan (Silivri Cezaevi)

-Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım (Kocaeli F Tipi Cezaevi)

-Şırnak Milletvekili Ferhat Encü (Kocaeli F Tipi Cezaevi)

-Kars Milletvekili Ayhan Bilgen (Silivri Cezaevi)

-Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş (Silivri Cezaavi)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütü PKK'dan referandumda 'hayır' çağrısı

Terör örgütü PKK'dan referandumda 'hayır' çağrısı

326
Mahsun Kırmızıgül eleştirilere cevap verdi

Mahsun Kırmızıgül eleştirilere cevap verdi

1296
Emre Mor kayıplara karıştı

Emre Mor kayıplara karıştı

57
Adil Gür referandum araştırması sonucunu açıkladı

Adil Gür referandum araştırması sonucunu açıkladı

352
Erdoğan ve Merkel'in ortak basın açıklaması

Erdoğan ve Merkel'in ortak basın açıklaması

117
Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da

Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da

196
Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki

Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki

250
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM