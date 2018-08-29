Ayı pençesi yüzünden hayatını kaybetti

5 bin yıllık üzüm bağları tarım turizmi ile tanıştı

Yaklaşan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okul formaları ve önlükler raflardaki yerini alırken, veliler ve öğrenciler de hazırlıklara başladı.

Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.90 arttı ve turist sayısı yaklaşık 22 milyon düzeyine ulaştı.

Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

Karapınar ilçesindeki bir düğünde, etraftaki çocuklara aldırmadan peş peşe ateş eden magandalar, 1046'şar lira para cezası aldı.

Van YYÜ Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından daha önceden nanoteknoloji kullanılarak üretilen çelik yelek, geliştirildi.

1 Türkiye'de iPhone satışları düştü Başkan Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısının ardından satışlar yüzde 65 oranında düşerek dibe vurdu.

2 Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

3 Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın attığın bi tweet, takipçilerini şaşırttı. Görev süresince ABD'yi şeytan olarak niteleyen Ahmedinejad, şimdilerde Twitter'a vakit ayırmadan duramıyor.

4 Dövizle kira dönemi sona erecek Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinde yapılan hamlelere dair önemli bilgiler paylaştı.

5 Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i kullanarak reklam kampanyası başlatan özel eğitim kurumu tepkilerin hedefinde.

6 Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay Çin ile birlikte yapmayı planlıyor.