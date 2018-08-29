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Ayı pençesi yüzünden hayatını kaybetti

Erzurum'da kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanan Yunus Tosunoğlu'nun otopsi raporunda, ayı pençesi nedeniyle hayatını kaybettiği çıktı.

DHA | 29.08.2018 - 13:46..
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Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü yakınlarında 21 Temmuz günü öğle saatlerinde, yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle birlikte yayladaki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkiine giden Yunus Tosunoğlu, dağlık alandan geçerken, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı.

Ayı pençesi yüzünden hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Yanındaki kişiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karayoluyla ekipler bölgeye ulaşamayınca AFAD ekipleri bölgeye askeri helikopterle götürüldü. AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi, 22 Temmuz günü köyünde toprağa verildi.

Ayı pençesi yüzünden hayatını kaybetti

KALBE GİDEN ANA DAMARI ÇATLADI

Yunus Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer veirldi.

Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil,  damar parçalanması sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi.

Ayı pençesi yüzünden hayatını kaybetti



Ayı pençesi yüzünden hayatını kaybetti

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