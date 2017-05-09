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Ayı saldırısında yaralanan köylü: Onu vuracağım

Giresun'un Alucra ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Şerif tokmak, ayıdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

09.05.2017 - 16:22
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Ayı saldırısı ile yaralanan ve Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şerif Tokmak, yaşadığı olayı anlattı.

"15 DAKİKA BOĞUŞTUK"

Mantar toplamak için evinden ayrıldığını kaydeden Tokmak, Cinderesi mevkiine geldiğinde ayı ile karşılaştığını belirterek şunları söyledi: "Ayı aniden karşıma çıktı. Önce saldırmadı. Geri çekilmeye başladım. O anda yanına 3 yavru gelince ayı saldırdı. Elimde grebi (küçük balta) vardı, salladım ama fayda etmedi. Yüz ve karnımı koruyarak kolumu ağzına verdim. 15 dakika boğuştuk.

Ayı saldırısında yaralanan köylü: Onu vuracağım

"ELİMİ AYININ AĞZINA SOKTUM"

Ondan sonra, 'Ya ölüm ya kalım' dedim, sağ elimi ayının ağzına sokup dilini tuttum. Pençelerini omuzuma vurmaya başladı. Canının yandığını düşünüyorum. Dilini çektim, bir süre sonra bırakınca benden uzaklaşarak kaçtı. Ben de hemen evi arayıp yaşadıklarımı anlattım.”

Ayı saldırısında yaralanan köylü: Onu vuracağım

"BURADAN ÇIKINCA VURACAĞIM"

Bölgede çok ayı olduğunu anlatan Şerif Tokmak, “Ankara’da onların dayısı var. Köyümüzdeki arı petekleri, fasulyemizi, yoncamızı yiyor. Çünkü ayı vurma yasağı var. Ama buradan çıkınca ayıyı vuracağım. Onun yavruları varsa benim de yavrularım var.” dedi.

Ayı saldırısında yaralanan köylü: Onu vuracağım

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