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Ayı sandığı komşusunu öldürdü

Sivas’ın Hafik ilçesinde iddiaya göre ayı sesi duyduğunu sanarak av tüfeğini ateşleyen şahıs, komşusunu öldürdü.

İHA | 25.07.2018 - 13:52..
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beykonağı köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Hüseyin Duman (61) fasulye bahçesine zarar veren ayıları uzaklaştırmak için iki komşusuyla birlikte bölgeye gitti.

SESİ AYI SANDI

Üç kişi köy dışındaki bahçeye dağılarak ayıları aramaya başladı. Bu sırada Serkan Ç., iddiaya göre ağaçların arkasından gelen sesi ayı sanarak av tüfeğiyle ateş etti. Serkan Ç., bir süre sonra ateş ettiği yöne doğru gidince bahçe sahibi Hüseyin Duman’ı kanlar içerisinde buldu.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesine kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Duman’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli Serkan Ç., gözaltına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayı sandığı komşusunu öldürdü

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