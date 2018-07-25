Ayı sandığı komşusunu tüfekle öldürdü

Erdoğan'a atamalar soruldu: Her an her şey olabilir

1 Ünlü şarkıcı Lovato aşırı dozdan hastaneye kaldırıldı ABD'li şarkıcı Demi Lovato, yüksek doz eroinden tedavi altına alındı.

2 İyi Parti'de Meral Akşener ısrarı İP Sözcüsü, kesin bir dille aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'den vazgeçmeyeceklerini söyledi.

3 Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden görüntüler Gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşüt eğitimi alan bordo berelilerin uçaktan atlayarak havada süzüldüğü görüntüler göz doldurdu.

4 Dört büyüklerin toplam borcu Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 9.5 milyar lira.

5 Ayı sandığı komşusunu öldürdü Sivas’ın Hafik ilçesinde iddiaya göre ayı sesi duyduğunu sanarak av tüfeğini ateşleyen şahıs, komşusunu öldürdü.

6 Yaz aylarında terlemenin önüne geçecek 5 besin Yaz aylarında herkesin en çok yakındığı konuların başında terleme geliyor. Bir de buna koku da eklenince kişiler terleme ve kokunun önüne geçmek için çeşitli yollara başvuruyor.