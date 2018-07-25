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Ayı sandığı komşusunu tüfekle öldürdü

Sivas'ta, ayı sesi duyduğunu sanarak av tüfeğini ateşleyen Serkan Ç. bahçe sahibi Hüseyin Duman'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamadı.

DHA | 25.07.2018 - 13:27..
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Hafik ilçesine bağlı Beykonağı köyünde dün akşam saatlerinde, köyün eski muhtarı Hüseyin Duman, fasulye bahçesine zarar veren ayıları uzaklaştırmak için iki komşusuyla birlikte bölgeye gitti.

Üç kişi köy dışındaki bahçeye dağılarak ayıları aramaya başladı. Bu sırada Serkan Ç., iddiaya göre ağaçların arkasından gelen sesi ayı sanarak av tüfeğiyle ateş etti.

Ayı sandığı komşusunu tüfekle öldürdü

TÜM ÇABAYA RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Serkan Ç., bir süre sonra ateş ettiği yöne doğru gidince bahçe sahibi Hüseyin Duman'ı kanlar içerisinde buldu.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulansla Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesi'ne kaldırılan Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Serkan Ç., gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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