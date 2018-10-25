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Ayılar kış uykusu öncesinde ortalığı talan etti

Kış uykusuna yatmak üzere olan ayılar, Rize’nin Güneysu İlçesi Islahiye köyünde ağaçları ve tarlaları talan etti.

İHA | 25.10.2018 - 16:46..
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Kış uykusuna yatmadan önce aç kalan ayılar Islahiye köyüne kadar indi. Köylülerin yaşam alana giren ayılar ortalığı birbirine kattı. Meyve ağaçlarına tırmanıp dallarını koparan ayılar meyveleri yedi. Tarlalarda ekilmiş ekinleri de yiyen ayılar köyü savaş alanına çevirdi. Köy sakinlerinin kendi yöntemleriyle yaptıkları tuzakları da aşan ayılar köyde ekin bırakmadı.

TARLALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ayıların ağaçlarına ve arılarına zarar verdiğini dile getiren Ali Rıza Şişman“Ayılar ceviz ağaçlarını kırdılar. Arılarımıza da zarar veriyor. Ağaçların meyvelerini yiyor, dalları uzak olunca dallarını kırıyor” ifadelerini kullandı. 
Ayıların ekinlerine sürekli zarar verdiği söyleyen ve tarlalarını kullanamadıklarını ifade eden köylüler, köylerine inen ayılara karşı ellerinden bir şey gelmediklerini söyledi.

Ayılar kış uykusu öncesinde ortalığı talan etti VİDEO

Ayılar kış uykusu öncesinde ortalığı talan etti

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