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Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

Türkiye genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki ayılar uykuya dalamıyor.

İHA | 03.01.2018 - 09:22..
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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi bazı hayvanların kimyasını etkiledi.

HAYVANAT BAHÇESİ KONFORUNDA KEYİF

Kış hazırlıklarını haftalar öncesi tamamlayan hayvanat bahçesi yönetimi, aslan, leopar, babun ve flamingo gibi sıcak iklim hayvanlarının barınaklarını kalorifer sistemi ile ısıtırken, vücut ısıları düşen hayvanlara enerji içeriği yüksek vitamin ve mineral takviyeli gıda vermeyi ihmal etmiyor. Beslenmeden barınmaya bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenilen hayvanlar, doğadaki türlerine göre konforlu bir hayatın keyfini sürüyor.

Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

KIŞ UYKUSUNA GEÇEMEDİLER

Kar yağışının bir türlü şehir merkezine yağmaması ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde barınan ayılar kış uykusuna dalamıyor.

Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

AYILARDA KARARSIZLIK HAKİM

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım-aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanması gereken ayılar, havaların sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor.

Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

Kar yağmayınca ayılar kış uykusuna dalamadı

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