Aykut Erdoğdu CHP'nin yüzde 70 alacağına inanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı ve CHP'nin ilerleyen günlerde daha fazla oy alacağını açıkladı.

"BU ARTIK BİR PARTİ HAREKETİ DEĞİL"

Erdoğdu gelecek zamanlarda; "Yüzde 61 de alırız yüzde 70 de alırız ama bu sefer bu günden başlayarak bütün farklılıklarımızı unutarak 'hayır' paydasının üzerine; demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, daha zengin bir Türkiye'yi koyacağız. Millileşmiş bir ekonomiyi koyacağız. Bu artık bir parti hareketi değil. Biz bunu söylemiştik, koalisyonlar dönemi başlıyor. Şimdiz biz AK Parti'nin içinde, MHP'nin içinde, Saadet Partisi'nin içinde bu ülkeyi seven insanlarla yüzde 59'a yüzde 69'a çıkacağız. Biz Kuvay-ı Milliye olarak, CHP olarak bu mücadelenin içindeyiz." açıklaması yaptı.

CHP'li Erdoğdu: Biz yüzde 70 alırız VİDEO