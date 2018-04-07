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Aykut Erdoğdu İstanbul için Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'dan aday adayı olmak istediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 07:53..
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Aykut Erdoğdu İstanbul için Kılıçdaroğlu ile görüştü

Halk Tv'de katıldığı programda 2019'da yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yarışmak istediğini açıkladı.

"İSTANBUL'A ADAYIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Aykut Erdoğdu, "Ben önümüzdeki dönemde partimle konuştuktan sonra eğer bu seçimi kazanabilecek aday adaylardan biri olabilirsem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Erdoğdu, "Önümüzde zor bir seçim var. Ben önümüzdeki dönemde partimle konuştuktan sonra eğer bu seçimi kazanabilecek aday adaylardan biri olabilirsem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmak istiyorum. Bunu yakınlarımla paylaştım, Genel Başkanım'la paylaştım. Bu portföyde hepimizin değerlendirilmemizin gerektiğini, İstanbul'u en iyi yönetecek belediye başkanının belirlenmesi konusunda geniş bir tartışmanın faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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