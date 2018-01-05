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Aykut Erdoğdu'nun Murat Hazinedar fikri değişti

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden el çektirilmesini isterken bugün tam da aksini savunuyor.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 09:04..
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Aykut Erdoğdu'nun Murat Hazinedar fikri değişti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykut Erdoğdu'nun twitleri kafaları karıştırırken kafasının da bir o kadar karışık olduğunu ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanlığından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı dün bildirilmişti.

MEVZU AYNI MEVZU, TWİTLER FARKLI

Bunun üzerine paylaşımda bulunan vekil Erdoğdu, "Her belediyemiz halkın her kurşunun hesabını verecek... Ancak... Hırsızlara teslim olmayacağız... Faşizme boyun eğmeyeceğiz... Katiller bizi yıldıramayacak... Sandıkta aldığımıız masada teslim etmeyeceğiz..." dedi.

Aykut Erdoğdu'nun Murat Hazinedar fikri değişti

Oysa tam da görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar hakkındaki iddialarla paralel tarihteki twitlerinde kendisinin durumdan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Aykut Erdoğdu'nun Murat Hazinedar fikri değişti

Erdoğdu'nun da bildiği duruma rağmen CHP'nin bu konuyu neden sümenaltı ettiği merak konusu.

Murat Hazinedar 14 Temmuz'da yurt dışına çıkmıştı

Aykut Erdoğdu'nun Murat Hazinedar fikri değişti

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