Aykut Kuşkaya'nın yeni albümü çıktı

30. sanat yılını yaşayan Aykut Kuşkaya, onuncu albümü olan "Rüyam" ile kültür ve sanat dünyamıza yeni bir soluk getiriyor.

YENİ BESTELER SİZİ BEKLİYOR

"Rüyam" albümünde Aykut Kuşkaya bir ilki gerçekleştirerek; rahmetli usta Barış Manço'nun enstrümantal eseri olan "Rüya"ya yazılan sözlerle şarkıya yepyeni bir boyut kazandırıyor. Albümde değerli sanatçı Sezen Aksu'ya ait "Dua" eseri 25 yıl sonra yeniden yorumlanırken, halk şairimiz Yunus Emre'nn diliyle çağlara hitap eden "Gönüller Yapmaya Geldim" ve Yavuz Bülent Bakiler'in efsane şiiri olan "Sen Sen Sen" yine sanatçı tarafından bu albüm için bestelendi.

9 YENİ ESERİ BULUNUYOR

Madde bağımlılığı konusunda yıllardır farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer alan sanatçı, bu albümünde "Siz Yoktunuz" eseriyle özellikle gençlerimiz için bağımlılık konusunda yeni bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İki yıldır stüdyo çalışmaları deva eden "Rüyam" albümünde dokuz yeni eser, bir akustik versiyon bulunuyor. Söz ve müzikleri Aykut Kuşkaya'ya ait eserlerin yanı sıra Seen Aksu, Yunus Emre, Yavuz Bülent Bkiler, Ömer Faruk Güney dizeleri ve Barış Manço ile Namık Naghdaliyev besteleri yer alıyor. Albümdeki tüm eserlerin düzenlemeleri, aynı zamanda albümdeki iki esere söz ve beste veren Ftih Ihlamur tarafından gerçekleştirildi.

Yapımını Nüvaz Müzik'in üstlendiği "Rüyam" albümündeki enstrüman kayıtlarında Cihat Akyıldız, Uğur Varol, Argun Erişçi, Şener Yolal, Özer Özel, Aykut Sütoğlu, Ömer Birol, Kadir Verim, Turgut Özüfler, Başar Dikici, Yurdal Tokcan, Özkan Alıcı, Barna Sağdıç, Gökhan Turan, Fatih Ihlamur ve yine Aykut Kuşkaya'nın imzaları mevcut.