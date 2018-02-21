taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,7975
EURO
4,6859
ALTIN
162,39
PETR
65,1100

Ayla Akat Ata tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Ayla Akat Ata tutuklandı.

DHA | 21.02.2018 - 00:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Terör propagandası yaptığı için hakkında yürütülen soruşturmadan dolay Diyarbakır'da gözaltına alınan BDP Batman eski milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı.

Ayla Akat Ata tutuklandı

TERÖR PROPAGANDASINDAN TUTUKLANDI

BDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata, 2015 yılında, Ardahan'ın Göle ilçesinde yaptığı açıklamada 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Ata, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Ata daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ardahan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yine SEGBİS sistemi aracılığı ile sorgulanan Ata, 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

19
Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

1
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM