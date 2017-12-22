Ayla filmi Palm Springs'e gidiyor

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Palm Springs Uluslararası Film Festivali, 2 Ocak’ta açılış galası ile başlıyor.

REKORTMEN "AYLA" DA PALMS SPRINGS'TE

Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek bir hikayeden alınan ve Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan “Ayla” filmi, 2-15 Ocak 2018’de Palm Springs Film Festivali'nin yarışma bölümünde sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

77 ÜLKEDEN 180 FİLM

Film festivalinde bu yıl, 90. Akademi Ödülü’ne “En İyi Film” kategorisine başvuran 45 film yer alıyor. Festivalde bu yıl ayrıca 77 ülkeden toplam 180 film seyirciye sunulacak. Festival programı kapsamında Ayla filmi ilk olarak; 8 Ocak, 9 Ocak ve 11 Ocak’ta farklı sinema salonlarında toplam 3 kez gösterilecek. Film, ayrıca eğitim bölümünde ise öğrenciler için 2 defa gösterilecek.

Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu, Türkiye’de gişe rekorları kıran Ayla’nın 8 hafta boyunca 5 milyon kişi tarafından izlendiğini belirterek filmin Amerika’daki festivalden ödülle döneceğinin altını çizdi.