Ayla’nın kahramanı Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti

Ayla filmiyle tanıdığımız ve örnek davranışıyla herkesin sevgisini kazanan Süleyman Dilbirliği, bir aya yakındır tedavi görmekteydi.





Süleyman Dilbirliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

ORGAN YETMEZLİĞİ

Dilbirliği, solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla 12 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Bu arada, hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla hastanemiz yoğun bakım kliniğine 12 Kasım'da yatırılan Dilbirliği, yaklaşık 30 gündür aralıklı organ destek tedavileriyle takip ve tedavi altında tutulmuştur. Ancak hastamızın son bir hafta süresince genel durumunda bozulma görülmüş ve son 24 saat boyunca gelişen organ yetmezliği sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen gazimiz vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.



