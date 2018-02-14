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Aylardır aranan bilim adamının cesedi evinde bulundu

ABD'nin kuzeybatısındaki Burlington şehrinde yaşayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen 84 yaşındaki bilim adamının cesedi aylar sonra evinde bulundu.

AA | 14.02.2018 - 08:37..
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Connecticut Üniversitesinde görevli bilim adamı Dr. Pierluigi Bigazzi  uzun süre işe gitmeyince çalışma arkadaşları polise başvurdu. Bigazzi'nin yaşadığı eve giden polis yaşlı adamın cesediyle  karşılaştı.

Aylardır aranan bilim adamının cesedi evinde bulundu

CİNAYET ŞÜPHESİ

Yapılan otopsinin ardından Bigazzi'nin sert bir cisimle başına vurulması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Bigazzi'nin 70 yaşındaki  eşi Linda Kosuda-Bigazzi'yi gözaltına aldı.

Aylardır aranan bilim adamının cesedi evinde bulundu

KARISI TUTUKLANDI

Linda Bigazzi'nin, kocasıyla aynı üniversitede Patoloji profesörü  olarak görev yaptığı kaydedildi. Cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Linda Bigazzi'nin  tutuklanmasına karar verildi.

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