Aylardır aranan bilim adamının cesedi evinde bulundu

Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı

Abdülhamid'le ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi açıldı

1 Mültecileri Yunanistan diye Tekirdağ'a bıraktılar İnsan tacirleri, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 kaçağı Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdü.

2 Kemal Sayar'ın 'Yavaşla' kitabı yeni baskısıyla Baskı üstüne baskı yaparak çok sayıda okura ulaşan 'Yavaşla', elinizdeki genişletilmiş yeni basımıyla, sizi yeni farkındalıklara çağırıyor.

3 Fransa'da tecavüz davasında rıza yaşına tepkiler 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden sanığın yargılandığı davada savcılığın "rıza vardı" sonucuna varması tepki çekti

4 'Heretikler' kitabı okurlarla buluştu Eğlenceli ve aydınlatıcı çizimler ile samimi, akıcı ve içten anlatımı bir araya getirmeyi başaran, Alfa Yayınları’ndan çıkan 'Heretikler' bize dönemin tarihinin ve felsefesini anlatıyor.

5 AKM'nin yıkılması için keşif çalışmaları yapılıyor Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında yeniden yapılması planlanan AKM'nin yıkımı için keşif çalışmasına başlandı.

6 İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi Mersin'de, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören iki oğlundan birine böbreğini verecek olan baba, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.