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Aylin Aslım barda kavga etti

Antalya'da kavga eden Aylin Aslım, bir kadının kafasında şişe kırdı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 06:40..
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Aylin Aslım'ın bir barda kendisine saldırdığını iddia eden kadın, kafasında şişe kırdığını söyleyerek dava açtı.

Aylin Aslım barda kavga etti

AYLİM ASLIM HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bir süre önce Kaş'a yerleşen rockçı Aylin Aslım, 10 gün önce Kaş'taki bir barda kavga ettiği kadının kafasında şişe kırınca olay yargıya taşındı. Kavga, mekandakilerin müdahalesiyle sona erdi.

Hastanede tedavi edilen ve bir gün müşahede altında tutulan kadın da Antalya'da savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Aylin Aslım'a dava açtı. Şarkıcının, ifade vermek için önümüzdeki günlerde savcılığa gideceği öğrenildi.

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