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Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya aşkı

Merhum iş adamı Mustafa Koç’un kızı Aylin Koç ile fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, aşk yaşıyor.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 10:01..
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Yaklaşık bir aydır beraber olan Aylin Koç ile Dilan Gerede Erkaya, objektiflerden kaçmayı bıraktı. İkili, önceki gün bir davete beraber katıldı.

POZ VERDİLER

Merhum iş adamı Mustafa Koç’un kızı Aylin Koç ile fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, davete girişte habercilerin ilgi odağı oldu. İlk kez birlikte basın karşısına çıkan ikili önce tedirgin olsa da çok geçmeden gülümseyerek habercilere poz verdi.

Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya aşkı

Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya, birlikteliklerini geçen ay yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ilan etmişti.

ANNE DE ORADA

Bennu Gerede diğer oğulları Daren ve Miro ile aynı davetteydi. Bu, Aylin Koç’un Gerede ailesiyle de görüşmeye başladığı şeklinde yorumlandı.

Aylin Koç ve Dilan Gerede Erkaya aşkı

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