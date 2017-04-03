Aylin Nazlıaka: Yüzde 57 'hayır' diyor

Aylin Nazlıaka konuşmasına, salondaki dinleyicilere 'hayır' oylarının anketlerde yüzde 57 oranında önde olduğu haberini vererek başladı.

"BU BİZİ RAHATLATMASIN"

Milletvekili Nazlıaka, "Yalnız bu bizi rahatlatmasın, rehavet duygusuna kaptırtmasın. Her ne kadar siyaseten aynı yerde durmasam da Demirel'in bir sözü var anmadan edemeyeceğim. Diyor ki, '24 saat çok uzun bir zamandır.' Hakikaten 24 saat bile uzun bir zaman dilimidir, her şey değişebilir, dönüşebilir. Onun için bizim son dakikaya kadar sandıklara sahip çıkmamız, oy kullanma konusunda tereddütlü olanları sandığa göndermemiz ve doğru bir şekilde 'Hayır' mührünü basmamız gerekiyor." dedi.