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AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanacak

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılan başvuruyu yarın görüşecek.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 17:00..
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AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanacak

Ayasofya İstanbul'un fethinin sembolüydü. Fetih sonrası cami yapıldı. 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü. Tekrar cami yapılması bugüne kadar hep gündemde kaldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Ayasofya'nın ibadete açılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Başvuru sahibi dernek 2015 yılında AYM bireysel başvuruda bulundu. Ancak hukuk mücadelesi çok önce başladı.

2004'TE BAŞBAKANLIĞA BAŞVURULDU

Söz konusu dernek, 2004 yılında başbakanlığa başvurarak, Ayasofya'da ibadet yapılmasına izin verilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Ancak derneğin bu başvurusuna başbakanlıktan yanıt gelmedi.

DANIŞTAY REDDETTİ

Bunun üzerine dernek 2005 yılında Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal talebini reddetti. Dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulundu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine kararlaştırdı.

AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanacak

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU

Bu gelişme üzerine dernek 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesinin din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği belirtildi.

YARIN GÖRÜŞÜLECEK

AYM bu başvuruyu 3 yıl sonra gündemine aldı. Yüksek Mahkeme yarın yapacağı toplantıda derneğin başvurusuna dair kararını verecek. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar Ayasofya'nın geleceğine etki edecek.

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