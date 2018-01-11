AYM CHP'li vekillerin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti

2011'den bu yana konuşulan "Çılgın proje: Kanal İstanbul" hayata geçiyor. Güzergâh belli oldu. Sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

Projeye ilişkin bir gelişme daha yaşandı. İmar Kanunu'na 2016 yılında Kanal İstanbul için "su yolu" tanımı eklenmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile Özgür Özel'in önderliğindeki 125 milletvekilinin, Kanal İstanbul'un güzergahını "su yolu" olarak tanımlayan bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

"FELAKETE NEDEN OLACAK"

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda AYM, başvuru dilekçesinde Trakya'daki ekosistemin bozulacağının ve İstanbul'da kentsel felaket yaşanacağının savunulduğunu hatırlattı.



Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde.

Tüm detaylarıyla Kanal İstanbul GALERİ



KAMU YARARINA AYKIRI BİR YÖNÜ YOK

Yüksek Mahkeme, başvuruyu "oy birliğiyle" reddederken, "Su yolunu tanımlama, unsurlarını belirleme yetkisinin kanun koyucuya ait olduğunu; su yollarına kanuni bir statü kazandırmanın kamu yararına aykırı bir yönü olmadığını" belirtti.

AYM, "su yolunun" planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu iddiasıyla imar planının iptali istemiyle idare yargı mercilerinde dava açılmasında ise herhangi bir engel bulunmadığını da ekledi.