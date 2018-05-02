AYM, CHP'nin seçim itirazını esastan görüşecek

Geçtiğimiz günlerde içerisinde partilerin seçimlerde ittifak kurmasına da imkan tanıyan yasa değişikliği Meclis Genel Kurulu'ndan geçmişti.
İttifak haricinde zarflarda YSK mührü olmaması, aynı binada oturan seçmenlerin farklı okullarda oy kullanması gibi maddeler de olan yasa için CHP ise Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
MAHKEME, ESASTAN GÖRÜŞECEK
Anayasa Mahkemesi, bugün CHP'nin seçim güvenliğine ilişkin itirazını esastan görüşme kararı aldı. Mahkeme ilerleyen günlerde bu itirazı görüşerek karara bağlayacak.