AYM, 'güvenceli seks işçiliği' başvurusunu reddetti

İstanbul'da yasa dışı yollarla seks işçiliği yapan 33 yaşındaki S.K., geçimini buradan sağlıyordu. Yeni bir karar alan S.K., İstanbul Genelevi’nde “genel kadın” olarak çalışmak için başvuruda bulundu.

DAVA REDDEDİLDİ

Genel Kadın ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu, başvuru yapan kişinin talebini 2009 yılında reddetmişti. İstanbul 8. İdare Mahkemesi de S.K'nın açtığı davayı reddetti.

Danıştay aşamasını geçtikten sonra AYM’ye başvuran S.K, “genelevde çalışma talebinin reddedilmesinin kendisini yasal olmayan yollardan fuhuş yapmaya ittiğini, can güvenliği ve sağlığını tehlikeye attığını” belirtti.

AYM FUHUŞUN BİR MESLEK OLMADIĞINA HÜKMETTİ

Konuyu kendi içinde tartışan AYM; fuhuşun bir meslek olmadığını ve bunun sisteminde dahi koruma altına alınamayacağını ileri sürdü.

AYM kararında fuhuşun meslek çerçevesinde değerlendirilmesinin özellikle kadın bedenini ekonomik pazar haline getireceğini belirtti.