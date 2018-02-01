AYM: Haddini bilmez ifadesi hakaret değil

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Özün Kanbay isimli bir vatandaş, bireysel başvurusunda, 2013'ün Mart ve Nisan aylarında Manisa'daki Hayvan Hakları Derneğinin banka hesabına bağış amaçlı gönderdiği iddia edilen paranın nasıl kullanıldığı konusunda dernek yetkilisi F.E.'den bilgi almak istedi.

"HADDİNİ BİLMEZ"E HAKARETTEN CEZA

Kanbay, burada gördüğü tutum üzerine Facebook'ta, "Pet Skandal" başlıklı bir mesajın altına, "[R.E.] denen haddini bilmez kadına sesleniyorum…" şeklinde bir yorum yazdı.

Bu ifade nedeniyle Kanbay hakkında hakaret suçundan kamu davası açıldı.

Manisa 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 4 Mart 2014'teki kararında Kanbay'ın hakaret suçundan bin 800 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, kararının gerekçesinde söz konusu mesajın hakaret teşkil ettiğine hükmetti.

ANAYASA MAHKEMESİ: HAKARET DEĞİL

Bu kararın ardından Kanbay, "sosyal medyada paylaşılan görüş nedeniyle cezalandırılmanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Kararı esas yönünden değerlendiren AYM, söz konusu mahkeme kararıyla başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale yapıldığını tespit etti.

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre "had" kelimesinin "sınır, uç", haddini bilmek deyiminin de "kendi değer ve yeteneğinin farkında olmak ve konumuna, durumuna uygun davranmak" anlamlarını ihtiva ettiği kararda yer aldı.

Kararda, başvuru konusu olay bağlamında "haddini bilmez" sözünün, "konumuna, durumuna uygun davranmayan, sınırını aşan kişi" anlamında kullanıldığının söylenebileceği ifade edildi.

Yüksek mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna hükmetti.

Anayasa'nın 26. Maddesinde güvence atına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varan mahkeme, başvurucuya 4 bin lira manevi tazminat ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar verdi.