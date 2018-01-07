taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

AYM müftülere nikah yetkisini gözden geçirecek

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin iptalini istediği başvuruyu kabul etti.

AA | 07.01.2018 - 12:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
AYM müftülere nikah yetkisini gözden geçirecek

AYM müftülere nikah yetkisini gözden geçirecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

BAŞVURU ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

CHP'nin müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurusuyla ilgili ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

AYM müftülere nikah yetkisini gözden geçirecek


Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından İzmir'de ilk kez Güzelbahçe Müftüsü Tosun resmi nikah kıydı.

Kanunun iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek, yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

EVLENDİRME YETKİSİ VERİLMİŞTİ

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, "evlendirme yetkisi"ni düzenleyen 22. maddesinde yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Milli savaş uçağında yol haritası
Milli Muharip Uçak Projesi'nde bu yıl motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanacak. Projeyle, F-16 uçaklarının yerini alabilecek modern uçaklar üretilmesi amaçlanıyor.
Kuzey Irak'a hava harekatı
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Boyko Borisov Demir Kilise'nin açılışında konuştu
Demir Kilise'nin açılış töreninde açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı, Sofya ve İstanbul'un kıskanılacak birer örnek olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demir Kilise'nin açılış töreninde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demir Kilise'nin açılış töreninde Bulgaristan'daki Osmanlı dönemine ait yapıların da restore edilmesi gerektiğine değindi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Türkiye'ye yönelik tehditler için net konuştu

Erdoğan Türkiye'ye yönelik tehditler için net konuştu

117
Zeybekci: 15 Temmuz'da silahım ve 3 şarjörle kapıdaydım

Zeybekci: 15 Temmuz'da silahım ve 3 şarjörle kapıdaydım

291
Suudi Arabistan'da prenslere gözaltı

Suudi Arabistan'da prenslere gözaltı

92
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu

26
Semt pazarları kapanan İzmirli esnaf CHP'ye kızgın

Semt pazarları kapanan İzmirli esnaf CHP'ye kızgın

92
19 yıl sonra ortaya çıkan 'sınırda UFO operasyonu'

19 yıl sonra ortaya çıkan 'sınırda UFO operasyonu'

92
Murat Hazinedar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Murat Hazinedar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM