AYM müftülere nikah yetkisini gözden geçirecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

BAŞVURU ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

CHP'nin müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurusuyla ilgili ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Kanunun iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek, yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

EVLENDİRME YETKİSİ VERİLMİŞTİ

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, "evlendirme yetkisi"ni düzenleyen 22. maddesinde yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti.