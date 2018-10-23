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AYM vekillere para cezasını iptal etti

Meclis'te olay çıkaran vekillere verilen cezanın iptali için AYM'ye giden CHP istediği sonucu aldı.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 08:02..
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AYM vekillere para cezasını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Meclis'te kınama veya geçici çıkarma cezası alan milletvekiline para cezası verilmesini öngören İçtüzük değişikliğini iptal etti.

Buna göre disiplin cezası alan vekillerin maaşından kesinti yapılamayacak.

BİR AYLIK YOLLUĞUN ÜÇTE İKİSİ KESİLİYORDU

TBMM İçtüzüğünde geçen yıl değişiklik yapıldı. Disiplin cezalarına para cezası da eklendi. Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan ya da kınama cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilmeye başlandı.

CHP İPTAL İSTEDİ

CHP, "disiplin cezalarında savunma, özür dileme ve kesinti" şeklinde değiştirilen İçtüzük hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM İPTAL ETTİ

Başvuruyu esastan görüşen yüksek mahkeme kararını verdi. 4’e karşı 11 oyla alınan kararla, Meclis’ten geçici olarak çıkarılma cezasına çarptırılan milletvekillerinin maaş ve yolluklarında kesinti yapılmasına dair hüküm iptal edildi.

AYM vekillere para cezasını iptal etti

AYM vekillere para cezasını iptal etti

AYM vekillere para cezasını iptal etti

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