AYM vekillere para cezasını iptal etti

1 İzmir Baro Başkanlığını Kobaniciler kazandı Geçen yıl Yaşasın Kobani sloganları atan grubun adayı İzmir Baro Başkanı oldu. Genel kurulda gerginlik yaşandı.

2 İki düşman kardeşin kavgası: Puma ve Adidas Adidas ve Puma’nın, kurumsal rekabetin çok ötesine geçen oldukça tuhaf bir hikayesi var. Hikayenin kahramanları, birbirine düşman iki kardeş Adolf ve Rudolf Dassler kardeşler...

3 Adana'da dolandırıcılar yakalanmamak için muska yazdırmış Adana'da hasarlı araç sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek dolandıran çetenin lideri; polise yakalanmamak ve daha fazla kişiyi dolandırmak için medyuma muska yazdırdı.

4 KKTC Cumhurbaşkanı'ndan 'gevşek federasyon'a açık kapı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 26 Ekim’de yapacakları görüşme ve Aplıç ve Derinya kapılarının açılması ile ilgili açıklama yaptı.

5 Çerkesler Kanal D'yi protesto etti Kuzey Kafkasya Platformu, "Bir Umut Yeter" dizisindeki Çerkeslere yönelik ifadeleri protesto etti. Kanal D binası önünde yapılan basın açıklamasında dizinin yayından kaldırılması talep edildi.

6 Lüks ve ihtişamın Fransız adresi: Saint Tropez Fransız Rivierası’nın kalbinde, İtalyan kültürünün esintisiyle St Tropez mükemmel bir melez. Brigitte Bardot mu? Kendisi bu balıkçı köyünü haritayla tanıştıran kadın.