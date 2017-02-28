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AYM'den CHP'nin başvurusuna ret

CHP'nin 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile bazı KHK'ların iptali istemiyle yaptığı başvuruya ret kararı verildi.

28.02.2017 - 08:49
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CHP, söz konusu kanunun 6. maddesindeki 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici 15. madde ile 38. maddesindeki 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 9. maddenin şekil bakımından Anayasanın 2, 11, 87 ve 88. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle AYM'ye başvurmuştu.

CHP'NİN BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Yüksek Mahkeme, "Anayasaya aykırılık olmadığı" gerekçesiyle CHP'nin başvurusuna ret kararı verdi.

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