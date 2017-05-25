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AYM'den CHP'nin başvurusuna ret

CHP'li bazı milletvekillerinin 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali talebi reddedildi.

25.05.2017 - 08:57
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aym

Anayasa Mahkemesi, CHP'li bazı milletvekillerinin 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

122 VEKİL BAŞVURDU

Resmi gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP milletvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile 122 milletvekili tarafından 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun'la ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

İPTALİ İSTENEN KANUNLAR

Başvuruda, söz konusu kanunun 3. maddesinin 1 numaralı fıkrasında geçen "Komisyon, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak görev yapar." cümlesi ile "Komisyon; Müsteşarın başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, Kurul Başkanı, Bakanlık I. Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Bakanın teklif edeceği üç aday ile baro başkanı seçilme yeterliğine sahip serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif edeceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer üyeden oluşur." şeklindeki 2 numaralı fıkrası ve "Komisyonun faaliyetleri ve diğer ihtiyaçları ile yolluk giderleri için, her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur." şeklindeki 5. maddesinin 10 numaralı fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptallerinin ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği kaydedildi.

RET CEVABI

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddelerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu kanun maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de reddedildiği bildirildi.

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