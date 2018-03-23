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AYM'den Defne Samyeli'ye ret

AYM, eski spiker Defne Samyeli'ye Hanehalkı Bütçe Anketi'ne katılmadığı için kesilen para cezasının hak ihlali olmadığına karar verdi.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 12:36..
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AYM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye’deki hanelerin harcamalarının nasıl şekillendiğini tespit amacıyla gerçekleştirilen, '2013 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi' kapsamında Samyeli’nin adresi ‘örnek hane’ olarak seçilmiş ve yapılan tüm harcamaların marka, ölçü, miktar, alışverişin yapıldığı yer gibi detaylarının bir ay süreyle günlük harcama kayıt defterinde listelenmesi istenmişti.

AYM'den Defne Samyeli'ye ret

8 KEZ ANKETÖR GELECEKTİ

Ayrıca söz konusu bir aylık sürede ortalama 8 defa anket yapılan kişinin evinin anketörler tarafından ziyaret edilerek, harcama kayıt defterinin kontrol edileceği belirtildi.

KABUL ETMEDİ, CEZA GELDİ

Samyeli’nin ankete katılmak istememesi üzerine 7 Kasım 2013 tarihli işlemle 5429 sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince 923 lira idari para cezası verildi.

Eski spiker Defne Samyeli FOTO GALERİ

"ÖZEL HAYATA GİZLİLİĞİNE MÜDAHALE"

Defne Samyeli ise söz konusu anket çalışmasında, ekonomik durumu hakkında bir ay süreyle ayrıntılı bilgi vermesinin istenmesi ve anketörlerin ev ziyaretleri nedenleriyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek, idari para cezasının iptali için İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesine gitti.

AYM'den Defne Samyeli'ye ret

"ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKINI İHLAL ETMİYOR"

Anayasa Mahkemesi ise bugün açıklanan kararında ankette, herhangi bir konuda kişisel düşünce ve kanaatlere dair soruların bulunmadığı gerekçesiyle iddiaları Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında inceledi ve Samyeli’nin Anayasa’nın 20. maddesinde tanımlanan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

Kararda, 'kamu makamlarının başvurucuyla ilgili öğrenmek istediği söz konusu kişisel bilgilerin, kimliği belirlenmiş ya da belirlenebilecek kişilerle ilgili olmasından dolayı özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel nitelikli veriler olduğu' belirtildi.

"KANUNİLİK ÖLÇÜTÜNE UYGUN"

AYM kararında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda somut olayda başvurucunun özel hayatına saygı hakkına yapılan müdahalenin kanuni bir dayanağının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Anılan Kanun hükümlerinin yeterli açıklıkta hükümler içerdiği, başvurucu açısından yeterli derecede ulaşılabilir ve öngörülebilir olduğu kanaatine varılmıştır. Bu durumda söz konusu düzenlemelerin ‘kanunilik’ ölçütünü karşıladığı sonucuna varılmıştır.

"ANKET YAPMAK İMKANSIZ OLACAK"

Başvurucunun mazeretleri içinde bulunduğu toplum katmanında başka herhangi bir kişinin de dile getirebileceği mazeretlerdir. Bunların kabul edilmesi halinde başvurucunun içinde bulunduğu toplum katmanından herhangi bir kişiyle anket çalışması yapılması neredeyse imkansız olacaktır. Önemli ekonomik verilere temel olan anket çalışmalarının kamu gücünün belli bir zorlaması olmadan yapılabilmesi oldukça zordur.

"İDARİ PARA CEZASI DÜŞÜK"

Son olarak uygulanan yaptırım, başvurucunun ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında oldukça düşük miktarda bir idari para cezasıdır. Dolayısıyla müdahalenin ölçülü olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."

AYM'den Defne Samyeli'ye ret

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