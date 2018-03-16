AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı

Anayasa Mahkemesi, AİHM toplantısından önce gündemine aldığı Şahin Alpay dosyasını dün inceledi. Müzakereler sonucunda “ihlal kararı” üzerinde görüş birliğine varan Yüksek Mahkeme “gerekçe”de ise uzlaşamamıştı.

Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Şahin Alpay ile ilgili ikinci kez ihlal kararı verdi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, daha önce tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan için 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkı ile 'ifade ve basın özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine ilişkin karar vermiş ve gerekçeli karar da 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında tutukluluğunun devamına karar vermişti.