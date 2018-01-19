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AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki kararı Resmi Gazete'de

AYM'nin FETÖ'den tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın haklarının ihlal edildiğine ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA | 19.01.2018 - 08:53..
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AYM'nin Alpay ve Altan hakkındaki kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin (AYM), FETÖ'den tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

Gerekçeli kararı aynı gün Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayınlanmıştı. Karar, bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedilmişti.

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