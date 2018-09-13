Aynalı Çarşı yıllara meydan okuyor

Adı Çanakkale ile özdeşleşen, kitaplara ve türkülere konu olan yaklaşık 130 yıllık Aynalı Çarşı, kentin en eski alışveriş merkezi olarak büyük ilgi çekiyor.

57 İŞ YERİNE SAHİP

Çanakkale içinde aynalı çarşı/Ana ben gidiyom düşmana karşı, of, gençliğim eyvah" dizeleriyle başlayan Çanakkale Türküsü ile dilden dile dolaşan ve daha önce bir bölümü meyve ve sebze hali olarak kullanılan tarihi çarşıda halen 57 iş yeri bulunuyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi çarşıda havludan tespihe, giyim ve ayakkabı ürünlerinden hediyelik eşyaya, Çanakkale seramiklerinden yağlı boya savaş tasvirleri ve minyatürlere kadar binlerce çeşit ürün satışa sunuluyor.

2014'TE RESTORE EDİLDİ

Çanakkale'de 1889'da inşa edilen ve savaş yıllarına kadar önemli bir alışveriş merkezi olan çarşı, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz Donanması'nın attığı top mermilerinin isabet etmesi sonucu büyük zarar gördü. Daha sonra küçük onarımlar gören çarşı, İngiliz işgali sırasında atlar için ahır olarak kullanıldı.

Savaşın sona ermesinin ardından hayat normale dönmeye başlayınca çarşı, bugünkü halini alıp ticari serüvenini sürdürdü.

Çanakkale Belediyesi tarafından 2004 yılında restore edilen, geçirdiği büyük onarımla güçlendirilen çarşı, kentin ticaret ve kültür hayatındaki yerini koruyor.

"BURADA ESNAF OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Aynalı Çarşı Başkanı Neslihan Ar, çarşının büyük bir hissiyatı içinde barındırdığını söyledi. Çarşının Çanakkale'nin ilk alışveriş merkezi olduğunu vurgulayan Neslihan Ar, "Burada 57 esnaf bir arada birlik içinde satış yapıyoruz. Çarşı gerçekten Çanakkale için çok önemli bir merkez. Burası henüz nüfusu çok az olan Çanakkale'nin, yapıldığı dönemdeki ilk alışveriş merkezi. O anlamda da gerek yerel halk gerekse ziyaretçiler tarafından çok ilgi görüyor. Bu çarşıda esnaf olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

AYNALI ÇARŞI

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit döneminde, 1889 yılında "İllo Halyo" adlı Yahudi tüccar tarafından İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olarak yaptırıldığı bilinen Aynalı Çarşı, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz Donanması'nın attığı topların isabet etmesi sonucu büyük zarar gördü. Daha sonra bu bölgeye küçük dükkanlar inşa edildi. Çarşının içine aynalar konularak tarihi geçmişi yansıtılmaya çalışıldı.





AYNA EFSANESİ

Çanakkale Türküsü ile ün kazanan tarihi çarşının adı bir benzetme olarak kullanılıyor. Çarşı içinde eski yıllarda, atlar için koşum ve süs eşyası satan dükkanlar yer alıyordu.

Ayna denilen at gözlüklerinin burada satılmasından ötürü bu tür bir benzetme yapıldığı sanılıyor. Bununla bağlantılı olarak askerlerin çarşıya çıktıklarında "cep aynaları" satın almaları da çarşının halk arasında bu şekilde anılmasına vesile oldu.