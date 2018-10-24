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Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 24.10.2018 - 01:01..
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İsmet Onur Elitok (36) idaresindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi VİDEO

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

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Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

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