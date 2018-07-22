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Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde aynı anda 68 ev kadının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora imza attı.

DHA | 22.07.2018 - 15:27..
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Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde 'muhlama rekoru' denemesi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen muhlama yapma rekor denemesi İznik Gölü Orhangazi sahilindeki festival alanında gerçekleştirildi.

REKOR DENEMESİ

Dernek başkanı Cemal Karagüzel ve organizatör- sunucu Soner Yolsal'ın sunumları ile gerçekleşen muhlama yapma rekor denemesi için festival alanına 100 piknik tüpü konuldu.

Festival alanında alınan başvurular sonunda ise 68 ev kadını muhlama rekor denemesine katıldı.

Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

KARADENİZE ÖZGÜ YEMEK

Malzemeleri hazır halde bulunan muhlama için ocak başına geçen ev hanımları aynı anda Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yiyeceği olan muhlama pişirdiler. Dernek yöneticilerinin, noter tarafından tespiti yapılarak onaylanan rekor denemesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na alınması için başvuruda bulunacağı belirtildi.

Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

İKRAM EDİLDİ

Hazırlanan muhlama, etkinliğe katılan protokol üyeleri ve konuklara ikram edildi. Muhlamaları pişiren ev kadınları maharetlerini ocak başında sergilerken, milletvekilleri ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, rekor sonrasında ocak başına geçti.

Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar


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