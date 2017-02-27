Aynı camiye dördüncü kez giren hırsız kamerada

Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisi'ndeki imam hatip odasından bir miktar para çalındı. Caminin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, buraya daha önce üç kez hırsızlık amacıyla giren zanlının, sadaka kutularını da açmaya çalıştığı tespit edildi.

Camide hırsızlık güvenlik kamerasında-İZLE

SADAKA KUTUSU VE ELBİSELERİ YOKLADI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletle gelen zanlının, camideki sadaka kutusunu cep telefonunun ışığıyla incelemesi, burada para olmadığını gördükten sonra askıdaki elbiselerin ceplerine bakması görülüyor. Görüntülerde, caminin girişindeki sadaka kutusunda da birşey bulamayan zanlının, imam hatip odasının kapısını zorlayıp girmesi ve ardından camiden uzaklaşması görülüyor.

"DOĞRU YOLU BULMASI İÇİN DUA ETTİK AMA FAYDA ETMEDİ"

Cami imam hatibi Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının dördüncü kez camiye girmesinin ardından cemaatin tedirgin olmaya başladığını söyledi.

Daha önce hırsıza not bıraktığını anlatan Şahin, "Artık canımıza tak etti. Hırsız camiye kendi evi gibi girip çıkmaya devam ediyor. İş bulamadığı için bu işleri yapıyorsa iş bulma sözü de verdik. Doğru yolu bulması için dua ettik ama fayda etmedi. Yetkililere sesleniyorum, camimize dadanan bu hırsızı bir an önce yakalasınlar." diye konuştu.

Öte yandan, aynı zanlının, ilçe merkezindeki Akşemseddin Camisi'ne de girip sadaka kutusunu incelemesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Fatih Camisi'ne 27 Eylül'de gelen zanlının, kilidini kırdığı sadaka kutusundaki paraları çalma anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Aynı camiye 29 Ekim ve 28 Kasım'da giren zanlı, imamın özel kilit ve kaynak yaptırarak önlem alması sayesinde yardım kutularını açamamış, içeride bir süre kaldıktan sonra çalacak bir şey bulamadan burayı terk etmişti.