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Aynı iş yerini 5 kez soyan hırsız: Çalmadan duramam

Bursa'da aynı dükkanı 20 gün içinde 5 kez soyan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi..

22.01.2017 - 13:07
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Bursa'nın çeşitli yerlerinde bulunan büyük AVM'lerin içerisinde hırdavat ve ev aletleri satan bir firmadan 20 gün içinde 5 defa matkap, kamera, havlu, elektronik aletler çaldığı iddia edilen Ahmet B.'yi güvenlik kameraları görüntüleri ele verdi.

Ürünlerin sayımda eksik çıktığının anlaşılması üzerine kameralar incelenerek polise başvurulması üzerine çalışma başlatıldı.

"ÇALMADAN DURAMAM"

Polisin yaptığı titiz çalışma sonucu Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde yakalanan şüpheli Ahmet B., verdiği ifadede "Çalmadan duramam. Bende çalma hastalığı var" dedi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı iş yerini 5 kez soyan hırsız: Çalmadan duramam VİDEO

Aynı iş yerini 5 kez soyan hırsız: Çalmadan duramam

Aynı iş yerini 5 kez soyan hırsız: Çalmadan duramam

Aynı iş yerini 5 kez soyan hırsız: Çalmadan duramam

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