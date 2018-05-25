Aynı ismi taşıdığı babasının arsalarını satmaya çalıştı

Bayburt ve Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nin bir benzeri olduğu düşünülen tarihi bir alan keşfedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine yapılacak tüm çalışmaları yasaklayan Almanlar, terör örgütünün siyasi kanadına tüm imkanları sağlamaya başladı.

Yıllarca namaz kılanları öcü gibi gösteren Uğur Dündar, Muharrem İnce ile birlikte katıldığı törende Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti.

Öğrencilere afete yönelik farkındalık oluşturmak için tüm eğitim seviyelerinde zorunlu ders olarak konması tavsiye edildi.

1 İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaret ve af isteği tartışılırken İçişleri Bakanlığından suç örgütleriyle ilgili açıklama yapıldı.

2 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

3 Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi.

4 Unutulmayan seçim müzikleri 24 Haziran'da yapılacak seçime sayılı günler kala, partiler tek tek seçim şarkılarını, sloganlarını duyuruyor. Yıllar önce de benzer manzaralar, ilginç seçim şarkıları vardı...

5 Suriyeliler Türk devletine minnettar Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'nin yardımlarını unutmayacaklarını söylüyor.

6 Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı Çorum’da geceleri Ulu Mezarlık'a gelip, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen gizemli kız, dün gece mezar başında bulundu.