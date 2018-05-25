taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.789
USD
4,7263
EURO
5,5084
ALTIN
198,13
PETR
76,8900

Aynı ismi taşıdığı babasının arsalarını satmaya çalıştı

Babasıyla aynı ismi taşıyan kişi, mülkü babasına ait olan iki arsayı satmak isterken tapu görevlilerinin dikkati sonucu suçüstü yakalandı.

AA | 25.05.2018 - 16:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

NTER

Gaziantep'te yaşayan Hasan K. (49), babası Hasan K.'ye (76) ait merkez Şahinbey ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki iki arsanın satış işlemleri için Gaziantep Tapu Kadastro 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şahinbey Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

ANNE İSİMLERİ FARKLI

Babasıyla aynı adı taşıdığını fark eden tapu memurları, arşivde yaptıkları araştırmada, şahısların anne adlarının farklı olduğunu gördü.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Arsaların, satışını yapmak isteyen Hasan K'ye ait olmadığını tespit eden tapu görevlileri, durumu polise bildirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuruma gelerek babasına ait arsaları üçüncü şahıslara satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli Hasan K., emniyete götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

199
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

280
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

110
Unutulmayan seçim müzikleri

Unutulmayan seçim müzikleri

30
Suriyeliler Türk devletine minnettar

Suriyeliler Türk devletine minnettar

312
Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

135
Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM