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Aynı kişiyi üçüncü defa dolandırırken yakalandılar

Zonguldak'ta telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 2 kişi, aynı kişiyi 2 kez dolandırdıktan sonra yakalandı.

DHA | 06.09.2018 - 15:36..
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Kilimli'de yaşayan B.A.'yı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. B.A.'yı inandırmayı başaran dolandırıcılar, ilk etapta 165 bin TL'sini aldı.

İKİNCİDEN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Telefon dolandırıcıları, aynı gün içinde bir daha aradıkları B.A.'dan 9 bin 420 TL daha aldı. Dolandırıldığını anlayan B.A., polisi aradı.

BU KEZ GEÇERSİZ PARA VERDİ

Polis geçersiz olarak hazırlanan 50 bin TL'yi B.A.'ya teslim etti. Dolandırıcıların tekrar irtibata geçtiği B.A., geçersiz olan 50 bin TL'yi de dolandırıcılara verdi.

Aynı kişiyi üçüncü defa dolandırırken yakalandılar

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'tan ayrılan 2 şüphelinin bulunduğu araç, polisin irtibata geçmesi sonucu Aksaray'da durduruldu. 50 bin TL geçersiz para ile yakalanan dolandırıcılar, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Aynı kişiyi üçüncü defa dolandırırken yakalandılar

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