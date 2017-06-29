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Aynı otomobili 2 kez soyan hırsız yakalandı

Konya'da park halindeki dört araçta hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 'oto faresi' lakaplı 19 yaşındaki Can K., yakalandı.

29.06.2017 - 05:55
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Aynı otomobili 2 kez soyan hırsız yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, son bir ay içerisinde kent merkezindeki farklı noktalarda meydana gelen oto hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı.

YAKALANINCA KONUŞTULAR

Ekipler, görgü tanıkları görüşmeleri ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak olaylara karışan Ali B., Hüseyin D. ve Suriye uyruklu Esad E.'yi yakaladı. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinde olayları gerçekleştirirken yanlarında Can K.'nin de olduğunu söyledi. Polis bunun üzerine Can K'i yakalamak için çalışma başlattı.

'OTO FARESİ' YAKALANDI

Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Tim ekipleri, şüpheli Can K'i, merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde buldu. Polisi görünce kaçmaya başlayan Can K., kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Can K'in, Hasan Dalmış'a ait 42 FL 557 plakalı otomobilden birer gün arayla iki kez hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ve araçtan teyp, sigara paketi, nargile takımı ile semaver çaldığı öğrenildi.

Can K.'in polise verdiği ilk ifadesinde, uyuşturucunun etkisiyle çaldığını söylediği malzemelerin yerini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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