Aynı virajda yaptığı ikinci kazada öldü

Kaza, merkez Mezitli İlçesi Çevlik mevkiinde meydana geldi. Suat Yaşar yönetimindeki 01 BNH 39 plakalı beton mikseri, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak devrildi.
Suat Yaşar şoför koltuğunda sıkıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sıkıştığı alandan çıkarılan Suat Yaşar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI
Geçen Nisan ayında, aynı yerde 01 CTT 43 plakalı araçla virajı alamayan Suat Yaşar'ın devrilen araçtan yaralı kurtulduğu öğrenildi.