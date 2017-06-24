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Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

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Mersin'de beton mikseri sürücü 34 yaşındaki Suat Yaşar, aynı yerde yaptığı ikinci kazada yaşamını yitirdi.

Aynı virajda yaptığı ikinci kazada öldü

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 16, Hamzabeyli'de 9, İpsala'da ise 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Balkan ülkeleri çarşı, dükkan ve alışveriş merkezlerini dolduran Müslümanlar Ramazan Bayramı hazırlıkları yapıyor.

1 Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası Brüksel mahkemesi, 10 yıl önce açılan davada 8 prensese hizmetçilerine kötü davrandıkları gerçekçesiyle 15 ay hapis ve para cezası verdi.

2 Suudi Arabistan'da terör operasyonu Mekke ve Cidde'de 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist yakalandı.

3 Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanması için sürekli görüşmeler yapıyor.

4 Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ilk kez kamerada.

5 Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini noktalayan Özge Ulusoy, ayrılık kararından sonra çok ağladığını ancak hepsini unuttuğunu söyledi.

6 Oğuzhan Özyakup sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezondan tatile çıkan Oğuzhan Özyakup, 1 yıldır aşk yaşadığı Demet Özdemir ile objektiflere yakalandı.