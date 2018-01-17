Aynur Aydın: Gülben Ergen'i örnek aldım

Aynur Aydın, müzik piyasasına girerken bazı büyük sanatçıların destek bazılarınında köstek olduğunu söyledi.

"MÜZİK MAFYASI KURMUŞLAR"

Ajda Pekkan, Deniz Seki ve Yaşar’dan büyük destek gördüğünü söyleyen Aynur Aydın, “Köstek olanlar da var. Birtakım insanlar müzik mafyası kurmuşlar. İyi gibi görünüp kötülük yapıyorlar. Belki zirvedeler ama yetenekleri sınırlı” diye konuştu.

"GÜLBEN'İN BAŞARISINI KISKANIYORLAR"

Aynur Aydın kendisine Gülben Ergen’i örnek aldığını belirtip şöyle konuştu: “Başarılı olmasaydı böyle saldırıya uğramazdı. Ama üzerine gitmeleri hoş değil. O kadar olayın içinden çıkıp dik durmasından çok etkilendim. Beni de erkek arkadaşım aldatmıştı. Kadınların birbirini kollaması lazım.”