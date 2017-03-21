Ayrı yaşadığı eşini öldüren adam intihar etti

Bostancı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ömer Genç isimli adam, uzun süredir ayrı yaşadığı eşi Emine Genç ile ölen bir yakınının taziyesinin bulunduğu Subaşı Sokak'ta karşılaşınca henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında öfkelenen Ömer Genç, yanındaki tabancayla eşine ateş ederek öldürdü. Kaçmaya başlayan Ömer Genç, 100 metre uzaklıktaki Mehmetoğlu Sokak'ta bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Emine Genç ve Ömer Genç'in öldüğü belirlendi. Sokaklarda önlem alan polisin incelemesi sürerken, yaşananları duyan Emine ve Ömer Genç çiftinin yakınları da geldikleri olay yerinde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.









