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Ayrı yaşadığı eşinin aracına içindeyken kurşun yağdırdı

Malatya'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin içerisinde bulunduğu araca silahla saldırdı.

İHA | 12.02.2018 - 02:51..
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Olay, İzzetiye Mahallesi Handan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli kadın, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yedikten sonra aracıyla evine gitmek üzereyken bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan K.K., aracıyla Beydağı Polise Merkezine sığındı. Olayın ardından E.K. yaya olarak kaçarak izini kaybettirirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ayrı yaşadığı eşinin aracına içindeyken kurşun yağdırdı

3 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 3 adet boş kovan buldu.

Ayrı yaşadığı eşi K.K.’nın iki hafta önce evini kurşunlayan, bugün de aracına kurşun yağdıran E.K.’nın yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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