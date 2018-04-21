Ayrıcalıklı yolculuk deneyimi: THY Business Class

Selen KALDIRIM / [email protected]

Business Class biletinizi aldınız, hayırlı olsun. Göreceğiniz muamele saray kadınlarına, salon beyefendilerine yaraşır cinsten. Yediğiniz yemeklerden tutun, üzerine oturduğunuz koltuk bile neler yapabilir, tahmin edemezsiniz. Türk Hava Yolları’nın kalite sınırlarını zorlayan ‘business’ hizmeti, adama ‘zirvedeyim canım duymuyorum’ dedirtir.

GÖSTERİ BAŞLIYOR: SIRA BEKLEMEK YOK

Daha havaalanına geldiğinizde Business bileti aldığınızı şuradan anlıyorsunuz; chek-in noktalarında cebelleşen ekonomi müşterilerinin yanında kırmızı halı serili sizi bekleyen kontuar şefine selam verin. Pasaport noktalarında da özel olarak ayrılan Business Class güvenlik deskinden geçeceksiniz, sıra beklemek yok. Fark ettiyseniz, daha uçağa binmeden paranız konuşmaya başladı.

BAGAJ HAKKINIZ 30 KG

Diğer yolculardan farklı olarak serbest bagaj hakkınız 20 kg değil 30 kg olarak uygulanmakta. Ayrıca el bagajınız bir değil iki de olabilir.

CIP LOUNGE’DA BEKLEMEK GİBİSİ YOK

Uçağa binmeden önce birkaç saatiniz varsa zamanınızı CIP Lounge’da geçirmenizi öneririm. Business bilet sahibi olanlara, özel salonlarda Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleri sunuluyor. Modern ve gelenekselin harmanlandığı salon, isteyene sakin, isteyene eğlence dolu farklı bir atmosfer.

HER TÜRLÜ AKTİVİTE VAR

Yarış pisti , oyun konsolları, son teknoloji ürünü golf simülatörü, özel dinlenme ve duş alanları, çocuk oyun alanı, kütüphane, mescit, telekonferans salonu ve masaj gibi pek çok hizmet ve aktivite burada elinizin altında.

ETRAFINIZDA PERVANE OLAN KABİN EKİBİ

Uçakta bulunan sınıflandırmalar içinde bulunan koltuk sayısı ekonomi ve seat grubundan farklı olarak çok daha az. Uçağa girer girmez sizi, etrafınızda pervane olan bir kabin ekibi karşılayacak. Daha ilk oturduğunuz anda ufak tefek konfor eşyaları önünüze geliyor(sıcak havlu, su, yastık, boyunluk vs).

SİZE ÖZEL HAZIRLANMIŞ SEYAHAT KİTİ

Business yolcular için özel hazırlanmış seyahat kitlerinin içinde genellikle tarak, kumaş uyuma gözlüğü, Saç fırçası, traş seti, kulak tıkacı, el ve/veya dudak kremi, diş fırçalama seti ve çorap bulunuyor. Çorabı daha önce duymayanlar şaşırmasın, giyip seke seke gezmeniz için var.

BİR KOLTUKTAN ÇOK DAHA FAZLASI: MASAJ DA YAPIYOR

Masaj yapma özelliği olan, rahatça uyuyabileceğiniz, okuma lambası, özel alan yaratabileceğiniz paravan ve elektrik bağlantısı gibi özellikleri olan koltuklarla yolculuktan aldığınız keyfi tahmin edemezsiniz. Abartmıyorum, gerçekten çok rahat.

İKRAM ÜSTÜNE İKRAM

Neyse, oturdunuz, uçuş başladı bakalım daha neler göreceğiz… Hemen söyleyeyim yolcularına “hoş geldiniz içeceği” olarak yüksek kalitede taze portakal suyu sunan hostesler göreceksiniz. Günlük gazete ve dergileriniz de var tabii.

ZENGİN MÖNÜLER

Kalkıştan hemen sonra aperatif ufak atıştırmalıklar geliyor ve yemek servisi başlıyor. Yemek seçenekleriniz gece ve gündüz uçuşlarınıza göre değişiyor ama meraklanmayın, istemediğiniz kadar yemek alternatifiniz var. Yani vejetaryeninden, veganına, etçilinden otçuluna herkesin damak tadına göre mönü mevcut. Aranızda hala balkabağı çorbası içmeyen kaldıysa busines yolculuğunda mutlaka denesin, havada karadan daha güzel yapıyorlar.

HİZMETTE SINIR YOK

Ana yemek dışında atıştırmalık ve mezeler önden geliyor. Yanında istediğiniz içeceği tercih edebilirsiniz; hizmette sınır yok. Ayrıca belirtmek isterim ki THY ile havada yediğiniz yemekleri yerde zor bulursunuz; öyle güzel, öyle lezzetli… Poşete atıp eve götürmek isteyeceksiniz.

Ve en sevdiğiniz kısma geldik;

İNTERNET ERİŞİMİ

Karşınızdaki Led ekranda yemeklerin-içeceklerin menü detayı, gidilecek şehirler-ülkeler hakkında bilgiler, dünyadan son dakika haberleri ve internete bağlanma şansınız var.

“Eğlence, İletişim ve Bilgi” olmak üzere üç bölümden oluşan Planet dijital sistemde bulunan özelliklerin bazılarını şunlar:

Aklınıza gelebilecek her türlü film.

Dizi, belgesel, spor, seyahat, yemek, moda, teknoloji ve çizgi filmler.

Müzik kanalları ve Radyo

Oyun kanalı ve çocuk kanalı

Sesli kitap kanalı

Ekonomi, magazin, finans, hava durumu vb. içeriği barından haber kanalı

Kısa mesaj veya e-posta gönderebilme şansı

Uçağın iniş kalkışını izleme imkânı (en güzeli)

SANKİ UÇAKTA DEĞİL, EVDE UYUYORSUNUZ

Nerdeyse 180 derece yatan koltuklarda uyuma keyfini söylemeye gerek var mı? Tam olarak ‘yan gel yat’ eylemi yapıyorsunuz. Buda gideceğiniz ülkeye vardığınızda sanki uçaktan inmiş gibi değil, evdeki yatağınızdan uyanıp Japonya’ya gelmiş gibi hissetmenizi sağlıyor. Koltuğu geriye yatırın, dış dünyayla bağınızı kesen kulaklığı takın, perdenizi indirin ve gündüz bile ‘gece’ deneyiminin keyfini çıkarın. Daha yazarken uykum geldi.

KIYIN PARAYA, BUNA DEĞECEK

Biz daha ne diyelim; konfor desen var, kalite desen var, hizmet desen sınır yok. Hemen ‘para mı var, reklam kokuyor’ diyeceksiniz ama hamaset(abartmıyoruz) yapmıyoruz, bir uçun anlayacaksınız. O zaman ne yapıyoruz, özellikle uzun bir yolculuğa çıkacaksak paramıza kıyıyoruz ve Türk Hava Yolları’nın Business Class’ından bir bilet kapıyoruz.